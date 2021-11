ÖINE OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit jahib finaalikohta hea sõbranna Sakkari vastu

Enne mängu:

Eestlanna ja kreeklanna on WTA-tasemel omavahel kohtunud 11 korda ning õige napilt on peal Sakkari, kel on kirjas kuus võitu.

Kontaveit ja Sakkari on mänginud saviliivaväljakutel ja kõva kattega väljakutel ning savi peal on Sakkari peal 2:1. Kõval kattel, kus mängitakse ka Mehhikos Guadalajaras peetaval finaalturniiril, ollakse seega viigis 4:4.

Teoorias võiks eestlanna kasuks rääkida fakt, et kui temal oli eile Mehhikos vaba päev, siis Sakkari pidas poolfinaali pääsemiseks ligemale kolm tundi kestnud lahingu Arina Sabalenkaga. Samas võib väsimusekoefitsient kreeklanna puhul olla väiksem kui teiste valgepallurite puhul.

«Vastupidavus on üks mu suuremaid trumpe ja on miski, mis osasid mängijaid ka hirmutab. Sest nad teavad, et ma kestan. Nad teavad, et kui ma juba väljakule astun, siis võin seal püsida kolm-neli-viis tundi. Nii kaua, kui on vaja,» sõnas Sakkari mängujärgsel pressikonverentsil. «Tean, et see saab olema minu jaoks väga keeruline kohtumine. Mõistagi teen kõik endast oleneva, et taastuda, aga kui Anett on homme minust parem, siis nii lihtsalt on. Aga ma astun ikkagi võitlusesse.»

Kontaveit sõnas pärast oma viimast alagrupimängu, kui tema vastane polnud veel teada, järgmist: «Marial on olnud fantastiline aasta ja kui ma tema vastu ei mängi, siis elan talle alati kaasa. Igatahes oleks raske.»