PM MEHHIKOS ⟩ Kaotus Muguruzale pani Tursunovi mõtlema, kuid häirekellasid venelane veel ei kõlista

Turniiri eel ei soovinud eestlanna spekuleerida, kas tihe mängugraafik võiks talle Guadalajaras kuidagi kasuks või kahjuks tulla. «Eks see ole näha, kui mängudega alustame. Ma üritan lihtsalt keskenduda sellele, mida pean ise tegema. Aga see, et olen pidanud nii palju kohtumisi, pole tingimata halb asi. Minule see meeldib. Ma ei tea, kuidas teised end minu olukorras tunneksid, aga mina naudin seda,» sõnas ta päev enne turniiri algust.

Kaks esimest kohtumist Mehhikos tõestasidki, et Kontaveit on väga heas vormis ning väsimusest pole justkui mõtet rääkida. Viimases alagrupikohtumises Garbine Muguruzaga aga – olgugi, et seal mängisid rolli ka harjumatud õhtused tingimused – tekkisid siiski esimesed ohumärgid.

Kas Kontaveidil on paagis veel piisavalt kütust, et turniir lõpuni kesta? «Kui mul oleks vaid moodus, et seda kuidagi mõõta,» kostis eestlanna treener Dmitri Tursunov esmaspäeva õhtul WTA pressiteenistusele.