Sordo jättis Tänaku järgmise hooaja tiitlisoosikute seast välja: ta pole nõnda tugev kui teised

Praeguse generatsiooni rallimasinatega sõidetakse viimast korda sel nädalavahetusel Monzas. Pärast seda tulevad kasutusele Rally-1-autod, mida meeskonnad on palehigis terve aasta arendanud. Esimene kord sõidetakse nendega võidu järgmise aasta jaanuaris Monte Carlo MM-rallil.

«Loodetavasti on Hyundai tugev ja konkurentsivõimeline. Samas uute autodega ei tea kunagi, kuidas parasjagu konkurendid oma tööd teinud. Kasutusele tulevad väga paljud uued elemendid, mis hakkavad tulemust määrama. Viimastel aastatel oleme näinud, et M-Sport lööb letti väga võimsa masina. Mäletame ju, kuidas Sebastien Ogier M-Spordiga MM-tiitlid võitis,» lausus Sordo.

Hispaania ralliäss, kes karjääri jooksul kolm MM-rallit võitnud, jättis üllatuslikult tiitlisoosikute seast välja aga meeskonnakaaslase Ott Tänaku. «Muidugi sõltub palju autost, ent soosikuteks peaksin Elfyn Evansit, Kalle Rovanperät ja Thierry Neuville'i. Ausalt öeldes, ma ei arva, et Tänak nendega sama tugev oleks,» jätkas Sordo.

«Tänavu pole Tänak hästi esinenud. Praegu on Neuville temast kindlasti tugevam. Eestlasel on küll olnud palju ebaõnne, ent favoriitideks on eelnevalt mainitud sõitjad.»