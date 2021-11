PM MEHHIKOS ⟩ Kohtunikuelu WTA-karussellil võimaldab maailma näha. Kas või toidulaua tagant

Eemalt vaadates tundub tennisekohtuniku elu võrdlemisi glamuurne, sest karussellil tiireldes on võimalik külastada maailma eri paiku. See on mõistagi ameti positiivne külg, kuid kahtlemata on aastas 25–30 nädalat ringi reisimisel ka oma hind.

«Kõige keerulisem on ilmselgelt see, et kuna olen kodust nii palju eemal, siis igatsen oma peret ja sõpru. Olen praeguseks seda tööd tipptasemel teinud umbes 15 aastat. Seega olen niisuguse elustiiliga harjunud, kuid see ei muuda fakti, et kodust pikalt eemal olemine on ikkagi raske,» nendib norralanna, ent viib seejärel jutu kohe ameti positiivsele küljele.