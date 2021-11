PM MEHHIKOS ⟩ Finaali ukse taha jäänud Padosa: olen kurb, et mul ei õnnestunud võidelda

Miks hispaanlanna täna ennast kõige paremini ei tundnud, ta vahetult pärast kohtumist öelda ei osanud. «Kui ma seda teaksin, siis talitanuks juba väljakul vastavalt. Ma tõesti ei tea, mis juhtus. Ma lihtsalt ei tundnud väljakul iseendana. Proovisin erinevaid lööke, kuid eksisin nendega. Aga veelkord, tema mängis väga hästi. Kõik, mis tal tuli teha, seda ka ta tegi. Mina aga ei teinud neid asju, mida pidanuks tegema. Nii lihtne see ongi. Olen kurb, et mul ei õnnestunud täna võidelda,» jätkas Padosa.

Kokkuvõttes jääb hispaanlanna Mehhikos veedetud nädalat aga positiivsete sõnadega meenutama. «See on täiesti teistsugune [turniir]. See on intensiivne, kuna sul tule üle päeviti mängida. Tegemist ongi omamoodi finaalturniiriga, kuna sa võitled kaheksa parema tennisisti vastu,» sõnas aastalõputurniiril debüteerinud Pabosa.

«Selleks kõigeks tuleb valmis olla, kuna see on ka vaimselt väga intensiivne. Mul on tunne, et ma alustasin turniiri väga hästi. Ma nautisin Mehhikos olemist ning siinseid fänne. Nad on meie, hispaanlannade suhtes väga toredad,» lausus turniiriga 360 000 USA dollarit ja 625 edetabelipunkti teeninud valgepallur lõpetuseks.