Häberli nägi valiksarja jooksul arengut: kellelgi pole meiega kerge

Eesti kaotas võõrsil Tšehhile küll 0:2, kuid mängupildi järgi tundus see ka ausa resultaadina. Kuigi Häberli ootas teisel poolajal tšehhide survet, siis üks asi jäi talle hinge kraapima. «0:1 värav valmistas pettumust. Mina arvan, et seal oli viga ja selle jaoks meil ongi VAR. Ju siis võib mängijale jalaga piki pead virutada ja seda ei vaadata järele,» rääkis šveitslane.

Kuigi valiksarjas jäi meil kaheksa mängu järel saagiks neli punkti, siis koondise peatreener oli valiktsükliga rahul. «Me oleks võinud Tšehhiga viigistada nagu Walesiga. Suudame võidelda ja see teeb mind õnnelikuks. Meeskonda üles ehitama hakates tahtsime edu ja võite. Oleme küll tugevamatele vastastele lähemale jõudnud, aga lõpuks peame leppima nende vastu vaid ühe punktiga. Näitasime alati korraliku taset ja kellelgi pole meiega kerge. See on kindlasti areng,» lõpetas Häberli.