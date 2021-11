PM MEHHIKOS ⟩ Finaali pääsenud Muguruzal pole vahet, kellega ta esikohamatšis vastamisi läheb

«Olen mõlemad võitnud, kuid ka mõlemale kaotanud. On, mis on, aga finaali ootan ma igatahes väga. Kavatsen sealgi endale, mitte vastasele keskenduda. Tunnen, et kui keskendun sarnaselt tänasele finaalis enda mängule, siis on mul rohkem šansse. Nüüd kavatsen aga puhata ning homseks ennast valmis seada,» lausus Mugurza pressikonverentsil.