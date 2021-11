PM MEHHIKOS ⟩ Finaali jõudnud Kontaveit kahekordistas Mehhikost teenitava auhinnaraha

Kui juba varem oli Kontaveit endale kindlustanud vähemalt 360 000 USA dollarit, siis nüüd lendab ta Mehhikost koju minimaalselt 750 000 dollariga. Turniiri võidu korral on eestlannal võimalik teenida aga koguni 1 570 000 dollarit.

Suur lisa tuli ka edetabelipunktide osas: varem oli eestlannal Guadalajarast all 625 punkti, kuid nüüd teenis ta veel 330 lisaks. Ehk kokku on Kontaveit Mehhikost teeninud juba 955 punkti. Turniiri võidu korral tõuseks see 1375ni.