Avo Keel CEV Challenge Cupi mängu eel: vastas on väga ühtlaselt tegutsev meeskond

Tel Avivi klubi on hetkel Iisraeli liiga liider, võidetud on kõik senipeetud viis kohtumist. Riigi meistriks on klubi tulnud 12 korda.

Nüüdseks on peatreener Avo Keel saanud vastase videotega tutvuda ning tõdeb, et tegu on väga ühtlaselt tegutseva meeskonnaga. «Väga ühtlase tööjaotusega meeskond, pean silmas, et ei koormata kedagi liialt ja nende mäng ei ole ei diagonaali ega ühe nurgaründaja keskne. Tempomehed on mulle tuttavad Iisraeli koondisest, olen neid näinud nii Läti kui ka varem Eesti koondist juhendades,» sõnas peatreener.

«Tuleb tunnistada, et kvaliteeti leidub neil täna rohkem kui meil, ka tõste kiirus on tänapäeva mõistes igati tipp-topp tasemel. Et neid kõigutada, peame meie tõsist servi lööma, tuleb lootused panna meie hüppelt servi meestele, planeeriva servi vastuvõtt on neil ühtlaselt stabiilne. Tuleb hakata ka blokis teatud riske võtma, et püsida nende tempos ja oodata võrdseid geimilppe, kus võib kõike juhtuda,» lisas Keel. Pärnu meeskonna kanadalasest tempomees Kevin Lebreux taastub peapõrutusest ja tema kaasategemine on küsimärgi all. «Täna proovib trenni teha, aga võimalik, et aktiivselt me teda siiski kasutada ei saa,» kommenteeris Keel olukorda.