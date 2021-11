PM MEHHIKOS ⟩ Tenniselegendide silme all võistlev Kontaveit: see on väga inspireeriv

Näiteks turniiri ametlikeks saadikuteks on 18-kordsed suure slämmi tšempionid Martina Navratilova ja Chris Evert ning ESPNi stuudioeksperdiks on Rio olümpiavõitja Monica Puig.

«See on imeline. Ega mulle pole veel väga kohale jõudnud see, kus ma mängin ja mida teen. See on imeline näha, kuidas erinevad tenniselegendid mulle kaasa elavad ning minust ja minu mängu kohta häid asju räägivad. See kõik on väga inspireeriv,» lausus Eesti esireket.