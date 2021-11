JÄRELVAADATAV ⟩ Kaks geimi võitnud Pärnu ärkas liiga hilja ning langes eurosarjas konkurentsist

Pärnu peatreener Avo Keel ütles Volley.ee vahendusel, et ootas meeskonnalt rohkem julgust riskida. «Peame end mentaalselt suutma viia selleni, et me julgeme riskida ja lootma, et see risk ka õigustab. Esimeses kahes geimis see ei õnnestunud kuidagi, tuli viga vea otsa, eriti rünnakul. Individuaalne tase on meil nagu on ja sellest moodustub ka võistkonna väljanägemine,» kommenteeris juhendaja.