PM MEHHIKOS ⟩ Sakkari seljatanud Kontaveit jõudis karjääri suurimasse finaali

Eestlanna tunnistas pärast kohtumist, et n-ö otsustav «klõps» käis tema jaoks ära kolmanda seti keskel, kui ta Sakkari vastu 2:3 murdega taha jäi. «Pärast seda mõtlesin, et kui see on mu viimane mäng sel aastal, siis kavatsen seda lihtsalt täiega nautida. Seda olemist siin, kogu atmosfääri ja publikut. See oli see, mis minu jaoks mängu ümber pööras. Ma ei mõelnud sellele, mis tulemus on või mis seisust saab, vaid lihtsalt nautisin väljakul olemist ning seda, et annan mängus endast kõik,» sõnas Kontaveit, kes seejärel kohe järgmises geimis kreeklanna pallingu vastu murdis.