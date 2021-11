PM MEHHIKOS ⟩ Karjääri parima aasta teinud Kontaveit uusi eesmärke endale veel seadnud pole

Marulise hooaja lõpu toel kerkib Kontaveit järgmisel nädalal avalduvas maailma edetabelis ka oma senise karjääri parimale seitsmendale kohale. Vahetult pärast aastalõputurniiri lõppu sai eestlannalt ka uuritud, mis on tema mõtted seoses järgmise hooajaga?

Siiamaani oli eestlanna eesmärk jõuda maailma edetabelis esikümnesse. Nüüd, kus see on tehtud, siis mis järgmiseks?

«Ma polegi jõudnud neid eesmärke veel seada, sest mõtlesingi, et teen seda kui hooaeg saab läbi. Kõik on juhtunud nii kiiresti ja turniirid tulnud nii järjest, et mul pole olnud sekundidki aega korraks tagasi vaadata sellele kõigele [mis tehtud] ja uusi plaane sättida,» kostis Eesti esireket.