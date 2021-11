M-Spordi tiimijuht: Töötame Loebi tiimi toomise nimel

M-Sport on seni kinnitanud tulevaks aastaks kaks sõitjat: Craig Breeni ja Gus Greensmithi. Ühe sõitjana on pikalt spekuleeritud ka Sebastien Loebi ja nüüd valas Millener nendele juttudele õli tulle.

«Meil on olnud palju jutte, aga pole väga palju hetkel rääkida. Töötame veel selle kallal, aga ma pole hetkel positsioonis, et midagi avalikult välja öelda,» ütles Millener Motorsport.com-ile antud intervjuus.

Millenerilt küsiti ka, kas läbirääkimised Loebiga on edasi lükanud ka ülejäänud sõitjate kinnitamist? «Meil ei ole sõitjate välja kuulutamisega kiiret ja meil on natuke aega mõelda, kuidas seda kõige paremini teha. Meil on sel nädalal ralli ja natuke aega veel järel. Kuulutame välja, mille saame, aga meil on veel natuke aega,» vastas M-Spordi tiimijuht.