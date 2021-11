KOLUMN ⟩ Saksamaa jalgpallilegend Philipp Lahm: Barcelona ideaali kehastajalt oodatakse hiilgeaegade taastamist

Tänu tehnikale oli Xavi tipptasemel jalgpallur, kes mängis strateegiliselt ja pidas alati meeskonda indiviidist tähtsamaks. Ta toetas oma võistkonnakaaslasi ning leidis alati lahendusi. Tundus, et teda on võimatu pallist eemal hoida, isegi kui vastased olid ta piiramisrõngasse võtnud.

Aga ajad on muutunud. Mängijad on tulemustele mõeldes veelgi määravamad. Viimati võitis Barcelona Meistrite liiga 2015. aastal ning pärast seda pole finaali jõutud. Klubi meenutatakse suurte allajäämiste õttu: 2:8 Bayernile, 0:4 Liverpoolile, 0:3 AS Romale, 1:4 Pariisi Saint-Germainile (PSG) ja hiljuti 0:3 Lissaboni Benficale. See on Barcelona stiili, mis nõuab parimat tehnikat ja intelligentsust kõigilt, aga kus füüsiline jõud pole prioriteet, varjukülg ning maksab mõnikord valusalt kätte.