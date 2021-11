Ferrari esisõitja Leclerc soovitas FIA kohtunikel jõulisemaid samme Hamiltoni-Verstappeni lahingus astuda

MM-tiitli eest heitlevad Lewis Hamilton ja Max Verstappen. Praegu hoiab hollandlane 14-punktilist edu Hamiltoni ees, ent enne eelmist osavõistlust oli vahe veelgi suurem. Brasiilias võttis võidu Hamilton, aga tema triumf võinuks lõppeda hoopis katkestamisega.

Ferrari esisõitja Charles Leclerci sõnul oli üllatav selles olukorras FIA lähenemine. Kohtunikud otsustasid, et antud intsident ei lähe isegi uurimise alla ja see tõstatab mitmeid küsimusi.

«Sõitjad peavad tegema kõike reeglite järgi. Soovime alati sõita, nagu lubatud. Kui aga selline Verstappeni tegutsemine on lubatud, siis pole võimalik lihtsalt mööduda. Eks kõikidel tuleb kohaneda,» lausus Leclerc.

Ka Mercedese meeskond on väga ärritatud, et Verstappenile isegi mingit märkust ei järgnenud. Nad soovivad, et FIA uuriks asja veel enne sellel nädalavahetusel sõidetavat Katari GPd.