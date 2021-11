Adamo oskas ennustada, et Hyundail läheb Monza MM-etapil raskeks

«Õnnelikud me just olla ei saa, ent pean tunnistama, et kui nägin olusid, siis ma ei osanudki midagi muud oodata. Oleme viimaste aastatega edasi liikunud, aga on teatud piirid, mida me ületada ei suuda. Oleme küll kiired, aga teatud tingimustes on meil probleeme. Meil pole kuhugi peituda,» ütles Adamo WRC All Live’ile.