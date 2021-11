Ogier erilist pinget ei tunne: ainus oht olen mina ise

Seitsmest kiiruskatsest teenis Ogier reedel kolm võitu. Kõik need tulid kõrgel mägedes sõidetud katsetelt. Kuigi Evans avaldab talle kõvasti survet, on Ogier vana rahu ise. «Ainus oht olen mina ise. Pean keskenduma enda sõidule. Olen praeguse seisuga rahul. Pean lihtsalt samamoodi jätkama,» ütles ta.

«Ausalt öeldes ma ei tea, kas keegi üldse neid kiiruskatseid naudib. Pigem naudin seda, et mul hästi läheb. See oli täitsa hea päev. Pean samamoodi jätkama, sest mida muud mul teha on,» lausus Evans.

Kolmandal kohal on Hyundai sõitja Thierry Neuville, kelle autol ilmes ootamatu käigukastiprobleem. Õnneks juhtus see Monza ringrajal sõidetud kiiruskatsel, mis tähendas, et probleem sai hooldusalas lahenduse. Nimelt järgnes igale ringrajal sõidetud katsele hoolduspaus. «Ma oleks selle probleemiga saanud päeva lõpetada, aga mitte nii kiiresti. Õnneks sai asi korda ja panime päevale korraliku puntki,» ütles ta.