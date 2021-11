BLOGI ⟩ Aigro hooaja avavõistlusel punktikohale ei jõudnud

«Esimene start tehtud. Hüpe ei olnud just eriline, tornis tekkisid väikesed tehnilised viperused, aga suutsin kvalifitseeruda. Eks esimesel võistlusel on ikka väikesed pinged peal. Ei tea, kus võrreldes teistega oled, aga kõik on positiivne. Hooaeg on pikk. Hea algus on tehtud, kuid homme on uus päev,» ütles Aigro eile pressiteate vahendusel.