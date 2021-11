Kelly Sildaru: paremat hooaja algust polekski saanud olla

Eelmisel hooajal ei saanud Sildaru Stubais võistelda, sest vigastas põlve. Paar kuud hiljem sai ta X-mängudel uue põlvevigastuse. Tänavu oktoobris murdis ta aga vasaku käe pöidla kämblaluu. Teisisõnu, viimastel aastatel on üks vigastus ajanud teist taga. Seda enam oli 19-aastane eestlanna rõõmus, et sai üle pika aja taas võistelda.

Kuna Sildaru käsi on veel vigastatud, võistles ta seekord ilma suusakeppideta. Võistluseelses laagris sai ta keppideta sõitmist piisavalt harjutada, et end tähtsal hetkel mugavalt tunda. Ent tulevikus, kui käsi parenenud, võtab ta suusakepid kindlasti jälle kasutusse.

Stubai MK-etapp andis Sildarule vajalikku enesekindlust, et ta suudab pika võistluspausi järel jätkuvalt oma ära teha. «Mulle andnuks enesekindlust juba ainuüksi see, kui oleksin oma soorituse korralikult ära teinud, aga poleks poodiumile jõudnud. Peaasi, et saan ise endaga rahul olla. See on minu jaoks kõige tähtsam,» ütles ta.