TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas suurepärase kvalifikatsiooni teinud Hamilton suudab selle võiduks vormistada?

🏁 Q3 CLASSIFICATION 🏁 Happy days for @LewisHamilton 🙌 #QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/F6nIwZqa4q

Koos Katari GP-ga jääb vormel 1 hooaja lõpuni veel kolm etappi. Verstappeni edu Hamiltoni ees on kõigest 14 punkti.

«Meil jääb siin kiirusest puudu. Kvalifikatsioon kujunes meile keeruliseks. Perez ei pääsenud isegi viimasesse vooru, mis näitab, et oleme rohkem hädas kui tavaliselt. Kuid stardin teiselt kohalt, nii et siin on mängu küll,» lausus Verstappen.