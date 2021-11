Rovanperä: sõidan nagu viiks vanaema kirikusse

Rovanperä on intervjuudes öelnud, et sõidab umbes 70 protsendiga. Parimal juhul on 21-aastane soomlane saanud Monzas kirja seitsmenda katseaja. Kahe rallipäeva järel on ta üheksandal kohal, kaotades Ogier’le enam kui kolme ja poole minutiga.