Latvalal on kuri kahtlus, et ainult MM-tiitel Ogier'd ei rahulda

Kolm kiiruskatset enne ralli lõppu edestab Ogier tiimikaaslast Elfyn Evansit poole sekundiga. Võidusõit ralli esikoha nimel on põnev, ent suurt eesmärki silmas pidades võib Ogier lõpetada ka teisena, sest omab MM-sarja kokkuvõttes Evansi ees 17-punktilist eduseisu.

Latvala aga aimab, et lihtsalt MM-tiitli kindlustamine veel seitsmekordset maailmameistrit ei rahulda. «Mul on tunne, et ta tahab võita nii meistritiitli kui ka ralli. Ma ei usu, et ta nüüd enam alla annab. Näen, et ta tahab lõpetada stiilselt,» ütles Latvala.

Ralli käiguga on Latvala mõistagi rahul, sest praeguses seisus tuleks Toyotale ka meeskondlik MM-tiitel. Tegelikult on meeskondlikuks MM-tiitliks vaja vaid seda, et üks Toyota ralli lõpetaks. See konkreetne ülesanne on antud Kalle Rovanperäle, kes on seni kogu Monza ralli vaikselt «läbi sörkinud».