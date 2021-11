Kaido Kaaberma: tüdrukud pole parimas vormis, matšid olid nagu Ameerika mägedel

«On näha, et keegi tüdrukutest pole praegu oma parimas vormis, ei ole seda õlitatust. Kõigil - kellel rohkem, kellel vähem - tuli sekka kehvi matše. Käis nagu Ameerika mägedel üles-alla. Tulemus on harju keskmine. Raske oli midagi paremat loota, medali võinuks saada hea õnne korral,» hindas Kaaberma.

Et võistlus toimunuks olümpiajärgse pingelanguse tähe all, pealik ei arvanud. «Pärast olümpiat juhtub ikka, et paljud sportlased lõpetavad, seetõttu on paljudel riikidel uuemad satsid,» ütles ta.