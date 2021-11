BLOGI ⟩ Slämmivõidust unistav Kontaveit edu valemist: õppisin enda mänge nautima

«Sealt läks see pall veerema: sain kogu aeg natukene enesekindlust, mängukogemust ja positiivseid emotsioone juurde. Seejärel suutsin võita Ostrava turniiri, olla edukas ka Indian Wellsis ning ühel hetkel muutus aastalõputurniiri mõte ka reaalseks. Kuidagi õnnestus mul seegi ära teha ning lisaks ka kõiki mänge nautida. See oli minu jaoks tänavu see kõige suurem võit. Aastalõputurniirile viimasena peale saades teiseks tulla oli samuti suurepärane tulemus ja kindlasti oli see mu elu parim aasta karjääri mõttes,» sõnas uut aastat maailma seitsmenda reketina alustav Kontaveit.

Mis puudutab tema edasisi eesmärke, siis mõistagi sihib Kontaveit nüüd edu suure slämmi turniiridel, kuid esmatähtis on siiski areng. Kui see jätkub, tulevad ka tulemused. «Muidugi mu unistus on võita suure slämmi turniir, aga Kõige tähtsam on, et eesmärgid oleksid arengupõhised. Tahan oma mängu, füüsilist seisu ja tennist parandada. Kuni arenguprotsess käib ja on positiivne, siis tulevad ka tulemused,» lausus eestlanna veendunult.