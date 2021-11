Latvala manitses tiimikaaslasi: tähistame, aga nii, et meid lennukist välja ei visataks

Aprillis alles 36. sünnipäeva tähistanud soomlast peeti omal ajal väga andekaks sõitjaks. Tal õnnestus kolmel korral lõpetada MM-sarjas teise, kahel puhul kolmanda kohaga, ent kõige säravamast autasust jäi alati midagi puudu. 2019. aastal oli Latvala seitsmes ning pärast seda ta suurest mängust pudeneski.

Tänavu avanes väga targal rallispetsialistil võimalus asuda tööle Toyota tiimi juhina. Kuigi Latvala osas oli palju kahtlejaid, võideti tema tüürimisel kindlalt meeskondlik MM-tiitel ning individuaalselt jäid samuti kaks esimest kohta Yarise pilootidele.

«Tunne on praegu veidi tühi. Nägime nii kõvasti vaeva, et võita nii võistkondlikult kui ka individuaalselt. Oskan vaid südamest kogu tiimi tänada. Meil on fantastiline seltskond, imelised inimesed ja WRC-sarja parimad sõitjad. Minu töö on nagu puhkus,» ütles Latvala pärast hooaja viimast, Monza etappi WRC ülekandes.

«Teenisime tänavu üheksa võitu [12 etapist]. See on rohkem, kui unistadagi julgesin. Uskumatu!» jätkas tiimiboss. «Eks on kurb ka, et praeguse generatsiooni autod kaovad, kuid ootame põnevusega tulevat hooaega. Me ei tea, kus [hübriidauto] arendusega oleme, kuidas see tööle hakkab. Aga tean, et meil on imelised piloodid!»

Hiljem kodumaa meediaga suheldes avas Latvala ka Toyota tähistamisplaane: «Meil on natukene kitsas olukord praegu käes, kuna lendame kõik täna (pühapäeva - toim.) õhtul Helsingisse. Kindlasti kavatseme osta sinna veidi šampust ning eesmärk on lennukis ka tähistada. Kuttidele tuleb lihtsalt meelde tuletada, et tuleb osata ka käituda, et meid välja ei visataks,» sõnas soomlane naeru saatel rallit.fi-le.