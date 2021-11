Ogier: sellises spordis on eduks vaja õnne

Lucky lucky start! No problems for @sebogier as he hit a concrete during SS14. #wrc #acirallymonza #seasonfinale pic.twitter.com/yt7Ifs6P3a

«Mu sõidujoon oli perfektne. Võib öelda, et see oli isegi liiga perfektne,» rääkis Ogier Iltalehtile. «Raja peal on kerge takistust tabada. Meeter rohkem ja tagajärjed oleksid olnud palju karmimad, purunenud rehv või isegi enamat,» jätkas ta.

Tema sõnul on sellised olukorrad rallis tavalised. «Sellises spordis on eduks vaja õnne. See on ühel hetkel meie kõigiga juhtunud. Rääkisin Hispaanias Elfyn Evansiga, kellel oli oma moment, millest ta tervelt välja tuli. Mõni kord tundub, et sa pole midagi erilist teinud, aga tagajärjed on suured. Nii see käib,» ütles kaheksakordne maailmameister.