OTSEBLOGI ⟩ Villarreal ja Manchester United mängivad ettevaatlikult, Lewandowski säras iluväravaga

Enne mänguõhtut:

E-grupp

19.45 Kiievi Dinamo – Müncheni Bayern

22.00 Barcelona – Benfica

Alagrupiturniiril kõik neli mängu võitnud Müncheni Bayernil on edasipääs juba tagatud. Kiievi Dinamo ainuke punkt pärineb mängust Benficaga, kus tehti väravateta viik. Realistlikult on Ukraina klubil võimalik püüda alagrupi kolmandat kohta, mis tähendaks jätkamist Euroopa liigas, kuid see on grupi autsaiderile paras väljakutse.

Barcelona ja Benfica mängus on kaalus juba oluliselt rohkem. Kataloonia klubi jookseb Meistrite liigas esimest korda väljakule uue peatreeneri Xavi juhiste järgi. Oma debüütmängu Hispaania liigas suutis Xavi võita, kui nädalavahetusel alistati 1:0 Espanyol. Võit Benfica üle tagaks Barcelonale koha kaheksandikfinaalis.

F-grupp

19.45 Villarreal – Manchester United

22.00 Young Boys – Atalanta

Ülipõnevas F-grupis on kõigil neljal meeskonnal võimalik pääseda kaheksandikfinaali. Manchester Unitedit juhendab tänases kohtumises Ole Gunnar Solskjæri vallandamise järel peatreeneri kohusetäitjaks nimetatud Michael Carrick. Manchester Unitedi ja Villarreali esimese kohtumise Old Traffordil võitis kodumeeskond Cristiano Ronaldo viienda üleminuti väravast.

Eeldatavalt tugevam Atalanta reisib Belgiasse, kus vajab võitu, sest sellisel juhul jääb nende saatus endi kätesse. Itaalias peetud avamängus teenis Atalanta 1:0 võidu. Alagrupiturniiri viimases voorus kohtub Itaalia klubi Villarrealiga.

G-grupp

22.00 Lille – Salzburg

22.00 Sevilla – Wolfsburg

Salzburgil on tänases kohtumises Lille’iga võimalik kindlustada alagrupist edasipääs. Samas on grupis kõik lahtine, sest edasipääsu võimalus on kõigil neljal meeskonnal. Omavahelistes esimestes kohtumistes alistas Salzburg 2:1 Lille’i ning Wolfsburg ja Sevilla tegid 1:1 viigi.

H-grupp

22.00 Chelsea – Juventus

22.00 Malmö – Zenit

Kõik neli mängu võitnud Juventus on alagrupist edasipääsu juba kindlustanud. Nende vastane, valitsev tšempion Chelsea oleks võidu korral samuti edasi. Teises mängus kohtuvad Malmö ja Zenit. Rootsi klubil on seni Meistrite liigas väravatearve avamata, kuid endale on lubatud lüüa lausa 12 väravat.