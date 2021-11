Ibrahimovic: ma ei tegele poliitikaga. Kui seda teeksin, oleksin juba president

Mõni aeg tagasi kritiseeris Ibrahimovic Jamesi, et too on poliitilistel eemadel liiga aktiivne. Korvpallitäht vastas, et ei jää kunagi sotsiaalse ebaõigluse ja rassismi teemadel vaikseks. Nüüd võttis Ibrahimovic taas sõna.

«Ma ei tunne LeBroni isiklikult ja ei mõista teda hukka. Mida iganes ta rassistide vastu ei tunne, siis tal on õigus. Kui 50 000 inimest kutsuvad sind mustlaseks, siis see on sama. See on samuti rassism. Aga ma ei tegele poliitikaga. Ma tegelen spordiga,» jätkas AC Milanis mängiv ründaja.