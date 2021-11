PM SAKSAMAAL ⟩ Saksamaa korvpallijuhti ajavad koondise mured oksele

Samuti prooviti Euroliigale auku pähe rääkida, et Alba – Tel Avivi Maccabi mäng pidada neljapäeva asemel päev või paar varem, et sakslastest mängijad saaksid koondisse tulla. Klubi oli nõus, kuid Euroliiga keeldus.

Ta lisas, et probleemi kontrolli alla saamiseks tehakse tööd ning Saksamaa alaliit on juba esitanud kompromisssettepaneku. Selle järgi kaotaks FIBA ühe kahest aknast, kuid teises peaks kolm mängu. Sel juhul jääks aastasse kolm akent: juunis-juulis, septembris (nende mõlema ajal pole Euroliiga, septembris ka NBA hooaega) ning novembris või veebruaris.

Kes siis astuvad sakslaste uue peatreeneri Gordon Herberti käe all Eesti vastu väljakule? Ainus välisklubis mängiv mees on koondise kapten Robin Benzing, kes teenib leiba Itaalias Bologna Fortitudos. Ta on koondist seni esindanud 161 korral. Ainult Benzing, Janari Jõesaare klubikaaslane Bayreuthis Bastian Doreth (90 mängu) ja Patrick Heckmann (Bamberg, 32 mängu) on pidanud koondises rohkem kui 12 kohtumist! Seega on sakslastel küllalt kogenematu koosseis.