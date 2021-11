Aigro pääses koroonakoldeks muutunud Venemaa MK-etapilt puhta nahaga

Võistluste pressiesindaja Andrei Kastša selgitas eile Venemaa meediale, et pärast MK-etappi on mitmed sportlased nakatunud koroonaviirusega ja viibivad haiglas. «Nižni Tagili haiglas viibivad koroonaviirusega nakatunud sportlased, kellel on kergemad sümptomid. Mõned suusahüppajad on suunatud ka paremate tingimustega Jekaterinburgi haiglasse,» lausus Kastša, kelle sõnul järgiti võistlust korraldades kõiki kehtivaid reegleid.