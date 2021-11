OTSEBLOGI ⟩ Ajax astus Bayerni jälgedes viienda võiduni, Messi ja PSG sõidavad külla Manchester Cityle

Manchester Cityl on võimalik PSGle kätte maksta hooaja alguses saadud kaotuse eest, mil Prantsusmaa tippklubi veidi üllatuslikult City 2:0 alistas. Alagrupiturniiril on neil aga seis väga kindel, kuid kaotust ei soovi endale kumbki meeskond.

Ainsana võib kaht esimest veel püüda Brugge, kes vajab kindlasti kahest viimasest võitu. Esimest lähevad nad nõnda püüdma koduväljakul Leipzigi vastu, kellel on võimalik võidu korral aga Brugge' kolmas koht endale napsata.

Siin nelikus on Liverpool endale alagrupis esikoha taganud, olles võitnud kõik neli kohtumist. Inglismaa tippklubi taga on seis aga väga lahtine. Portol on võiduga Liverpooli üle võimalik endale koht vähemalt Euroopa liigas tagada.