BLOGI ⟩ Ajax ja Liverpool jalutasid viienda võiduni, City võttis PSG-lt revanši

Liverpooli seljataga läks seis aga ootamatult põnevaks. AC Milan suutis võõrsil kohtumise lõpus saadud väravaga alistada Atletico. Nüüd leitakse end olukorrast, kus nii Portol, Milanil kui ka Atleticol on võimalik teise koha eest heidelda.

Teises kohtumises tagas koha 16 parema hulgas ka Sporting. Omavahelistes kohtumistes on nüüd Sporting edus ja viimases voorus pole võimalik Saksamaa tippklubil neist mööduda.

D-grupis said selgeks mõlemad edasipääsejad. Milano Inter mängis kindlalt üle neile külla sõitnud Šahtari ning nad pidid lootma, et Šerif ei teeni koduväljakul Reali vastu punkte. Nõnda ka läks ning nüüd on viimases voorus Interi ja Reali mängus otsustada ainult, millises järjestuses minnakse alagrupist edasi.