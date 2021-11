PM SAKSAMAAL ⟩ Jukka Toijala: tahame kindlasti alagrupist edasi saada

Kes on tosin homme protokolli kantavat mängijat, selgub Toijala sõnul veidi hiljem. «Valiku tegemine läheb iga korraga keerulisemaks. Meil on kaasas 14 meest, kes teevad kõvasti tööd. Kaks mängijat tuleb kahjuks kõrvale jätta, see on minu töö negatiivne pool. Aga kui tahan kõigile meeldida, hakkan jäätist müüma,» ütles Toijala muheldes. Tema sõnul läheb pilt iga treeninguga paremaks.

Treeneritöö juurde kuulub ka vastase skautimine. Kuidas on valmistutud mänguks olukorras, kus sakslased pole uue peatreeneri Gordon Herberti käe all pidanud veel ühtegi mängu ning ka koosseis on võrreldes Tokyo olümpial mänginuga peaaegu sajaprotsendiliselt muutunud?

«Vaatasime, milline on olnud Herberti mängufilosoofia viimastel aastatel klubitasandil, kas tal on igal pool mingid kindlad reeglid paigas. Rohkem vaatame aga mängijaid, püüame peatähelepanu pöörata neile, kes ongi praegu heas vormis ja heas hoos.

Peame leidma kohad, kuhu mängus rohkem panustada. Vastaste tagamängijatele tuleb avaldada survet, samuti on lauavõitlus väga tähtis. Sakslastel on palju mängijaid, kes on harjunud minema ründelauda, peame olema hoolikad. Neil on füüsiliselt tugev võistkond.»

Toijala on seadnud eesmärgi jõuda MM-valiksarjas alagrupist kindlasti edasi - neljast meeskonnast pääseb teisele etapile kolm paremat. Konkurentsis Saksamaa, Iisraeli ja Poolaga pole see lihtne ülesanne. «Teame, et igas aknas võib juhtuda ootamatusi. Usun, et meil on ühtlane alagrupp, keegi suurelt valitsema ei hakka. Niisuguses olukorras võib iga võit olla väga tähtis,» rõhutas Eesti koondise juhendaja.

Mäng Saksamaa ja Eesti vahel algab Nürnbergis neljapäeval kell 20.