Solberg lobises välja Hyundai koosseisu kaheks esimeseks MM-etapiks

20-aastane rallimees võistleb Rootsi lipu all ning ei teinud intervjuus saladust, et ootab pikisilmi, millal pääseb Rally1-auto rooli. «Monte Carlo on kindlasti väga eriline. See saab olema esimene kord, kui saame näidata uusi autosid ja kujundusi. Selles meeskonnas on suurepärane kanda kolmanda sõitja kohustusi,» vahendas Solbergi sõnu SVT. «Võistlus tuleb tihe, meid ootab veel palju testimist eest.»