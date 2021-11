BLOGI ⟩ Flora sai Konverentsiliigas esimese võidu ja hoiab edasipääsulootusi elus

Enne mängu:

Esimest korda mängisid Flora ja Partizan septembri lõpus, kui Flora pidi võõrsil tunnistama vastase 0:2 kaotust. Kuigi Partizanil on tabelis seitse punkti ja Floral ainult kaks, siis teoreetiline edasipääsu võimalus on valitseval Eesti meistril olemas.

Selleks tuleks kodus alistada Partizan ja loota, et viimases voorus saab sarnase vägitükiga hakkama ka Famagusta Anorthosis. Ainsana on seni edasipääsu kindlustanud Gent, kellel on tabelis 10 punkti.

«Ma arvan, et [läheme mänguga] sarnaselt nagu siiani. Püüame leida head tasakaalu tulemuse püüdmise ning oma mängu mängimise vahel. Ma arvan, et tähtis on neid mänge kasutada selleks, et oma mängu parandada ja sellele tasemele püüelda lähemale oma mängu arendades. Samas, ükskõik mis vastasega, mis koosseisus, mis seisus, me alati mõtleme sellele, kuidas nende tingimustes vastane lõpuks alistada.