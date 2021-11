Norra ralliäss läheb uuele hooajale vastu plaaniga, mis tänavu eesmärki ei täitnud

Lõppenud hooaja eel pani 32-aastane Mikkelsen paika plaani, mille abil lootis teenida lepingu mõnes WRC-meeskonnas. Oma osa tegi ta igati eeskujulikult ära, sest võitis WRC2 klassis MM-tiitli ning tuli ka autoralli Euroopa meistriks. Paraku lepingut see talle ei toonud.

Järgmisel hooajal jätkab Mikkelsen sõitmist Toksport WRT meeskonnas. Eesmärk on jätkuvalt sama ehk teenida leping mõnes WRC-meeskonnas. «Muidugi on minu unistus sõita Rally1-autoga. Kuid Monte Carlos stardin Toksporti ja Škodaga. Plaan on teha kaasa WRC2 hooaeg. Kui tekib võimalus Rally1-autosse istuda, siis olen selleks valmis. Seniks aga proovime korrata sama, millega saime hakkama tänavu,» ütles ta.