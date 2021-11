Jürgen Henn edasipääsu võimalusest: peaasi, et meil see võimalus säilis

«Meil on edasipääsu võimalus olemas, aga kui tõenäoline see on, seda ma ei oska öelda. Meile piisab sellest, et see võimalus on alles. Liiga vara me sellele mõtlema ei hakka,» lausus Henn. «Viimase vooru mänguks on liigahooaeg juba läbi. Saame kolm päeva puhata ja valmistume kohtumiseks nii hästi kui suudame. Lähme ja paneme seal endast kõik välja.»