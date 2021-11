PM SAKSAMAAL ⟩ Janari Jõesaar: ehk saan jõuludeks taas mängima

Bayreuth asub Nürnbergist umbes tunniajase teekonna kaugusel. «Niipea, kui kuulsin, et mäng toimub Nürnbergis, teadsin, et olen täna õhtul siin,» ütles ta. Esiti lootis ta osaleda loomulikult mängijana, aga kui vigastus vahele segas, tuli ta kaasmaalastele tribüünilt kaasa elama.

«Esimene poolaeg oli enam-vähem. Kaitses on pidama saadud, skoor on jäänud väikeseks. Nüüd tuleb ise ka pallid korvi saada. Loodame, et suudame teisel poolajal samamoodi mängus püsida,» lisas Jõesaar.