Treier sõlmis eelmise aasta suvel Sassariga kolmeaastase lepingu ning mängis end vahetusmehena kindlalt rotatsiooni. See oli hea märk ning võis loota, et tänavusel hooajal suureneb minutite arv veelgi. Seni on see koduliigas jäänud aga pigem tagasihoidlikuks (keskmiselt 11 minutit ja 4 punkti mängus), samas Meistrite liigas sai ta kolmes viimases kohtumises aega paarikümne minuti ringis ja viskas neist kahes viimases 14 punkti.