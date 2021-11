Eesti suusasprinterid on MK-sarja avaetapil Rukal ajalooliselt näidanud head minekut. Meie esinumber Marko Kilp on oma karjääri kolm paremat MK-tulemust teinud just Põhja-Soomes asuvas suusakeskuses. 2017. aastal sõitis ta välja oma karjääri kõrgeima tulemuse, milleks oli 11. koht.