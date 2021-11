VIDEO ⟩ Hea märk: Kristjan Ilves hüppab vaatamata logisevale tehnikale väga kaugele

Eile hüppas eestlane 137 meetrit, kogus 139,3 silma ja pääses suusarajale viiendana. Täna oli õhulend meetri võrra lühem, ent punkte kogunes 149,9. See andis Ilvesele 48 tulemuse kirja saanud sportlase seas kolmanda koha.

«Loomulikust oli puudu, natuke on vägisi tegemist. Aga baasliigutus on hea. Hüpe ka hea, aga see viimane nõks võiks veel tulla. Siis poleks 140 meetrit mingi probleem,» märkis endine Eesti kahevõistleja ja suusahüppaja Kaarel Nurmsalu Postimehe otseülekandes.