Ruka karge talveilm Kristjan Ilvest ei morjenda

Kristjan Ilvest aga olud ei morjenda. Tema sõnul on need kõigile võrdsed ja tuletas meelde, et kahevõistlus on ikkagi talisport.

«Eks me oleme siin harjunud, et väljas on -5 kraadi ja päike paistab. Tegeleme ikkagi talispordiga ja miinuskraadid ei tohiks probleeme tekitada. Muidugi pole tavaline -19 kraadi, kui viimastel aastatel on enamasti saanud võistelda soojemates tingimustes,» lausus Ilves.

«Praegu on siin selline olukord, et pärast võistlus näppe ja varbaid ei tunne. Kangestumiste ära hoidmiseks peab kõvasti soojendusele rõhku panema. Isegi panin sellega täna täppi, sest ajasin keha ikka enne võistlust väga kuumaks.»