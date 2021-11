Ilvese elu parim etteaste päädis mõru lõpuga

Selle all peab Ilves silmas laupäevast suusasõitu, kus tal õnnestus mees mehe – või õigemini, mees neljateistkümne mehe – konkurentsis neljandana üle finišijoone tulla. «Rukal saadakse sageli hüppemäel nii suured vahed sisse, et teistel polegi varianti seda järele teha. Nii oli ka eelmisel aastal, kui siin viiendaks tulin. Nüüd olid aga 15 meest lõpuni pundis ja see, et ma suutsin sealt selle lõpu ära teha ja jõuga koha ära võtta – see meeldib mulle väga. Tänu sellele ongi selle neljanda koha väärtus suurem ja näen, et see oli elu üks paremaid võistlusi,» jätkas kolmandana suusarajale pääsenud Ilves.