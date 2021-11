Toijala näitas esimest korda oma veidi kurjemat poolt: tahtsin väga, et poisid saaks võidu kätte

«Meil oli rünnakul väga raske, me ei saanud hakkama. Miks? Analüüsi aeg tuleb hiljem. Võib-olla oli mõnel mängijal vähe mängupraktikat. Aga see on spekulatsioon. Igal juhul tänan mängijaid. Kõik nägid, kui palju me panime energiat kaitsesse. Tundub, et viimasel veerandajal ja juba natuke varem kaotasime kõik 50:50 pallid. Siis läheb raskeks, kui tuleb 40 sekundit järjest kaitses mängida. Energia sai ilmselt otsa,» analüüsis Toijala mängu viimaseid minuteid, kus kahepunktiline kaotusseis kärises lõpuks kümnele.

Eesti treeneritetiim oli valmis, et neljapäeval Saksamaa vastu säranud Kristian Kullamäele pannakse peale kõva surve. Suuresti see Iisraeli plaan ka töötas, sest avapoolajal jäi mängujuht nullile ning patustas mitme pallikaotusega. Rünnakut me hästi jooksma ei saanudki.

«Mõtlesime, kuidas saaksime Kristianilt survet maha võtta. Aga iga kord kõik nii lihtsalt ei lähe. Iisraelil on hea kogenud võistkond, palju Tel Avivi Maccabi mängijaid. Nad ei pruugi küll palju platsile saada, aga omavad suurte mängude kogemust,» märkis Toijala.

Peatreener rõhutas, et valis rünnakul mänguplaani vastavalt materjalile. Kuna sel korral olid puudu näiteks äär Janari Jõesaar ja mängujuht Sten Sokk, eelistati veidi aeglasemat tempot. Rohkem otsiti lahendusi korvi alt, kust üks-üks ette võeti või otsiti vaba mängijat kolmese taga. Võidukas Saksamaa partiis plaan töötas, täna jäi Eesti rünnak pigem kipsi.

«Keegi ei tea, milline võistkond on meil veebruaris. Nüüd on meil kogemus olemas kahe erineva stiiliga. Üldiselt tahaks mängida kiiret korvpalli, aga arvan, et selle võistkonnaga poleks see olnud võimalik,» arutles Toijala, kes kokkuvõttes jäi nädalaga pigem rahule.

«Mõned noored mängijad said hea kogemuse. Näiteks Mikk Jurkatamm tõestas täna, et ta on rahvusvahelisel tasemel hea mängija. Henri Veesaare iga minut väljakul annab kõvasti juurde. Mul on väga hea meel nende poiste üle, kes klubides pole saanud mängupraktikat: Kullamäe, Kaspar Treier, Henri Drell ja Siim-Sander Vene.»

Eestil on 2023. aasta MM-valiksarja esimese «akna» järel tabelis võit ja kaotus, mida võib lugeda õnnestumiseks. Samas olid ka Iisraeli vastu omad võimalused olemas. Seetõttu oli Toijala platsi kõrval kohati üsna hoos. Üdini sümpaatne ja kaalutletud treener näitas täna esimest korda ka veidi enda kurjemat poolt. Ent olgu öeldud, et võrreldes näiteks Šarunas Jasikeviciuse või Željko Obradoviciga jäi soomlane väga leebeks.

«Võib-olla ma poleks pidanud nii närvi minema. Ent mängijaid tegid hoopis vastupidiseid asju, kui olime kokku leppinud. See tekitas veidi kehvemat tuju. Aga kõik on arusaadav, sest mõnel mängijal oli väga vähe mängupraktikat. Esimeses mängus olid ikka kõik värsked, aga taastumine võtab natuke rohkem aega,» arutles Toijala. «Mul olid ka emotsioonid kõrgel. Tahtsin väga, et poisid saaks võidu kätte. Aga tean, et kui treener läheb närviliseks, muutub ka võistkond närviliseks. Loodan, et ma polnud liiga närvis.»