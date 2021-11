Suurimaks korvikütiks kerkinud Jurkatamm: tore, et nii palju visata sain

Jurkatamme hinnangul otsustasid mängu saatuse vastaste suuremad kogemused. «Viimane veerandaeg jäi kogemuste taha. Alustasime hästi, esimene poolaeg oli meie poolt väga hea. Nad tegid aga vaheajal omad korrektuurid ja sealt tuli vahe sisse. Mina võtan selle, mis antakse. Saksamaal ei saanud ma teha ühtegi pealeviset, sellega peab leppima. Mul on hea meel, et nüüd nii palju visata sain ja täna kukkus ka hästi sisse,» ütles 21-aastane mängumees.

Ta lisas, et kaks mängu järjest on vastased olnud füüsiliselt võimsamad. «Meil oli kokku lepitud, et lauda tuleb kõvasti blokeerida, aga täna jäime sellega hätta. See oli ka üks põhjuseid, miks kaotasime.»