Siim-Sander Vene: tahtnuks sellest aknast kaht võitu

Vene oli pärast neljapäeval Nürnbergis Saksamaa üle saadud võitu – mis saadi kõva töö, mitte ilusa korvpalli abil – öelnud, et kaks korda järjest on niisuguse mänguga raske võita. Kas nüüd läkski nii?

Eesti tegutsemine jäi ümmarguseks, mängu jooksul saadi ainult 5 vabaviset vastaste 23 vastu. «Nad sundisid kaitses tehtud vahetustega meie mängu ümmarguseks. Viskasime eemalt palju, need kõik polnud ka kõige kergemad visked. Neil suutis aga Mekel asjad kontrolli all hoida, nende plaan enam-vähem toimis,» lisas Vene.

Kuidas novembrikuine aken tervikuna kokku võtta? «Noh, üks-üks on parem kui null-kaks,» rääkis Vene võitudest-kaotustest. «Miinimumeesmärk on täidetud, ühe saime kätte. Natuke häirib, et väljas saame kätte ja kodus anname ära. Et saame eelise, aga anname selle ära. Sellest on kahju. Oleks ju võinud ka kaks-nulliga lõpetada.»