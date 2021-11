Karmid koroonareeglid võivad Djokovici Austraalia lahtistelt eemale jätta

Hooaja esimesele Suure slämmi turniirile pääsevad vaid sportlased, kes on ennast vaktsineerinud ja seetõttu on Djokovici osalemine kahtluse all. Serblane on korduvalt avaldanud oma skeptilisust koroonavaktsiini vastu.

«Nende väljapressimiste ja asjaolude taustal on tõenäoline, et me ei osale Austraalia lahtistel,» ütles sportlase isa Srdjan Djokovic Serbia telekanalile Prva TV.

«Kõigil on õigus otsustada oma tervise üle. Kas keegi vaktsineerib või mitte, on tema enda valik,» jätkas vanem Djokovic, kuid jättis lahtiseks, kas tema poeg kavatseb ennast vaktsineerida või mitte. Tema sõnul on tegu privaatse asjaga, mida tele-eetris ei arutata.