Toyota rallimeeskond plaanib võistlustulle saata koguni viis ekipaaži

Toyota kinnitas, et tuleval hooajal sõidavad põhimeeskonnas kolme autoga neli meest. Kõikidel rallidel osalevad Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä ning kolmandat autot jagavad Sebastien Ogier ja Esapekka Lappi.

Kuna praegused ralliautod on üsna värsked ning liiga palju neid pole, siis ei saa hooaja alguses Toyota kohe viit autot kasutada. Meeskonna pealik Jari-Matti Latvala ei välistanud, et suvel võib olukord siiski muutuda.

Meil on hetkel neli sõitjat ning igale masinale kulub kaks keret. Seega on neid vaja kaheksa. Suvel, kui meil peaks olema rohkem keresid valmis, siis mõtleme kindlasti viienda auto peale,» lausus Latvala, kes kinnitas, et viies auto läheb tütarmeeskonna juurde.