SPORDIGALA ⟩ Aasta treeneri arvestuses on häid valikuid rohkem kui rubla eest

Eneli Jefimova (vasakul) ja Henry Hein Tokyo olümpiamängudel. FOTO: Tairo Lutter

Rivo Vesik

Palju on Eestis treenereid, kes on nautinud märkimisväärset edu välismaa sportlastega? Endine võrkpallur Vesik aitas venelastel Vjatšeslav Krassilnikovil ja Oleg Stojanovskil võita Tokyos rannavõrkpalli hõbemedal.

Sealjuures ei saanud eestlane Jaapanis olla, vaid pidi tegema tööd distantsilt, sest Rahvusvaheline Olümpiakomitee lõi Venemaa taustajõudude limiidi varasemate dopingupattude tõttu pooleks ja rannavõrkpallureid läks Tokyosse abistama vaid üks peatreeneritest Vjatšeslav Nirka.

Rivo Vesik. FOTO: Annemai Sepp

«Loomulikult tahtnuksime, et kogu treenerite koosseis koos taustajõududega oleks meiega. Aga nad on meiega. Oleme iga päev ühenduses, analüüsime, räägime mängudest. Nad aitavad meid kõiges ja on meiega. Rivo teeb distantsilt head tööd,» kiitis Krassilnikov Tokyos.

Ent vaatamata kodumaal viibimisele ei saanud suvepealinnast pärit Vesik olümpia ajal jalgupidi Pärnu lahes sulistada. Töö käis edasi. «Puhkusest pole juttugi. Pigem on tööd isegi rohkem, sest kõigiga videokõnede vahendusel suhtlemine võtab tunduvalt rohkem aega. Internetiajastul on ikka nii, et ühel hetkel hakib, siis pole üldse pilti ees ja lõpuks pahvib keegi kaamera ees aluspükstes suitsu,» tögas hea lõuapoolikuna tuntud Vesik seesuguste tempudega tähelepanu pälvinud Tarmo Kruusimäed ja Jürgen Ligi.

Anne ja Toivo Mägi

Vehklejad teenisid Tokyo olümpial küll Eesti sportlastest igati mõistetavalt kõige rohkem tähelepanu, kuid suurepärase olümpia tegi ka 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi. Seitsmes koht on küll positsiooni võrra kehvem kui viis aastat tagasi Rios, aga tänavu viis Mägi Jaapanis Eesti rekordi uuele tasemele: 48,11.

Sealjuures osales eestlane kergejõustikuajaloo ühes vägevamas finaalis, kus norralane Karsten Warholm püstitas 45,94ga uue maailmarekordi. «Sellise jooksu iseloomustamiseks on vähe sõnu. Arvan, et see on läbi ajaloo üks kergejõustiku suuremaid, võimsamaid ja fenomenaalsemaid sooritusi. Ala spetsialistidele, fanattidele on päriselt ka hoomamatu aeg,» tunnustas Mägi konkurenti. «Aeg alla 46 sekundi... Vähe on asju, mis sõnatuks võtavad, aga see oli üks neist!»

Veikko Sinisalo

Sõudmise püha lehma ehk meile aastate jooksul palju kulda ja karda toonud paarisaerulist neljapaati treeninud soomlase juhendamisel võideti EMil pronks ja jõuti Tokyos A-finaali, kus jäädi küll viimaseks ehk kuuendaks.

Veikko Sinisalo. FOTO: Eesti Sõudeliit

«Me poleks täna saanud palju rohkemat teha,» tunnistas pealik pärast finaali, et vastased olid lihtsalt kiiremad. «Arvan, et meeste vorm oli väga hea kevadises olümpiakvalifikatsioonis. Pärast seda proovisime aeroobset taset taas kõrgele tõsta, kuid meil jäi selleks vähe aega.»

Ta jätkas: «Ka enne on võidetud olümpiamedaleid pärast kvalifikatsiooni – näiteks Endrekson ja Jüri Jaanson 2008. aastal –, aga sõudmise tase tõuseb kogu aeg. Meil ei õnnestunud kaht vormitippu saavutada. Rääkisime meestega ja nad kinnitasid, et võrreldes kvalifikatsiooniga oli jõudlust vähem. Aga selline juba on füsioloogia.»